«القومي للمرأة» يهنئ نور الشربيني لفوزها ببطولة العالم للاسكواش

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه البطلة نور الشربيني لاعبة الاسكواش بنادي سبورتنج السكندري؛ لحصدها لقب بطولة العالم للاسكواش للسيدات للمرة السابعة في تاريخها، والتي أُقيمت في ولاية شيكاغو الأمريكية، خلال الفترة من 3-11 مايو الجاري.

مايا مرسي تفتخر ببطلة الاسكواش

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ فخرها بهذا الإنجاز المتميز الذي حققته للاعبة الاسكواش المصرية نور الشربيني، التي شرّفت مصر في جميع المحافل الدولية على مدار تاريخها للمرة السابعة، مؤكدة أنّها نموذج ملهم لفتيات مصر نفخر به جميعا.

ومن الجدير بالذكر أن اللاعبة نور الشربيني، فازت على النيوزيلاندية جويلي كينج المصنفة الرابعة عالميًا بثلاثة أشواط مقابل شوط، بواقع نقاط (11-8) (11-6) (6-11) (11-4).

وحدة المرأة الآمنة

وشارك المجلس القومي للمرأة، أمس، في افتتاح وحدة المرأة الآمنة بكلية طب جامعة قناة السويس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة وللسكان، بحضور ممثلي من جميع الجهات.

وأكد الدكتور ناصر مندوه رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على التحسين المستمر لجودة الخدمات الصحية و تفعيل استجابة القطاع الطبى لاحتياجات السيدات التى تتعرض للعنف.

وأكدت الأستاذة أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أهمية دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة حيث إن الفريق الطبي من أهم النقاط الأولى لاتصال ضحايا العنف مع الخدمات.