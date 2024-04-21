موعد ومكان عزاء الفنان صلاح السعدني.. رحل عن عمر ناهز 81 عاما

تستقبل أسرة صلاح السعدني، مساء اليوم الأحد، واجب العزاء في الفنان القدير، والذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي عن عمر ناهز 81 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض واختفاء عن الساحة الفنية منذ نحو 11 عامًا.

موعد ومكان عزاء صلاح السعدني

موعد ومكان عزاء صلاح السعدني سيكون مساء اليوم في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بحضور نجله الفنان أحمد السعدني وابنته ميريت السعدني وأصدقائهما من داخل وخارج الوسط الفني، وجمهور الفنان القدير ومحبيه.

جنازة صلاح السعدني

وشارك عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، وأحمد السقا، ومحمد عادل إمام، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وأحمد رزق، وريهام عبدالغفور، وهنا الزاهد، وكريم محمود عبدالعزيز، وحمزة العيلي، ومحمد رياض، في تشييع جثمان الفنان القدير وأداء صلاة الجنازة عليه.

بداية المشوار

بداية مشوار صلاح السعدني الفني كان في فترة الستينيات من القرن الماضي، من خلال المشاركة بأدوار ثانوية، وتقديم تجارب مسرحية وأعمال درامية مع بداية تأسيس التليفزيون، حتى نجح في الوصول إلى قلوب الجمهور، وقدم ما يزيد عن 200 عمل فني.