علاقة عادل إمام وسعيد صالح بالقراءة.. صلاح السعدني يكشف سر سنوات الشقاء

صداقة قوية جمعت الثلاثي صلاح السعدني وعادل إمام وسعيد صالح، قبل التحاق أي منهم بالمجال الفني، حيث جمعهم حب التمثيل وخشبة مسرح كلية الزراعة، لتستمر صداقتهم سنوات طويلة، وتجمعهم كثير من الأعمال الفنية.

تحدث ثلاثتهم كثيرًا عن هذه الصداقة في لقاءات صحفية وتليفزيونية متعددة، حيث وصفها الزعيم عادل إمام في لقاء مع هالة سرحان، بأنها «صداقة العمر»، لأنها نشأت وهم في سن صغيرة، وقبل عملهم بالفن من الأساس.

موعد ومكان عزاء صلاح السعدني

ذكر الفنان صلاح السعدني، الذي تستقبل أسرته العزاء مساء اليوم الأحد بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، خلال صفحات كتاب «صلاح السعدني ابن الحلم واليقظة»، الصادر عن الدورة الـ13 من المهرجان القومي للمسرح المصري منذ نحو 3 سنوات، في حوار قديم مّر عليه نحو 25 عامًا، بأن عادل إمام وسعيد صالح بالنسبة له، هما «أصدقاء العمر والشقاء والنجاح».

أصدقاء الشقاء والنجاح

وحول ما إذا كان سعيد صالح وعادل إمام مهمومان مثله بالقراءة؟ قال صلاح السعدني: «عادل إمام مهموم فعلًا، وكثيرًا ما يتصل بي ويسألني هل الكاتب الفلاني مهم؟، وهل الكتاب العلاني يستحق القراءة؟، وكثيرًا ما أقوم أنا بالاتصال به وأخبره يا عادل ابعت من يشتري لك هذا الكتاب، أما سعيد صالح علاقته بالقراءة أقل كثيرًا».