خبير اقتصادي: الدولة تبذل جهودا كبيرة لدعم القطاع الخاص ومشاركته في الناتج المحلي

أكد محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، أنّ الدولة المصرية اختلف منظورها تجاه القطاعات الإنتاجية والصناعية، وفي التعامل مع المستثمر بشكل إيجابي، مضيفا «نحن نرى رأس الهرم القيادي المتمثل في الرئيس السيسي ورئيس الوزراء، وكيفية التعامل مع المستثمرين، لتذليل كل العقبات التي من الممكن أن تقابلهم».

لا يوجد تمييز ما بين المستمثر الأجنبي والمحلي

وشدد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنه لا يوجد تمييز ما بين المستمثر الأجنبي والمحلي، مشيرًا إلى أن الاستثمارات التي جرى تداولها في إصلاحات البنية التشريعية، راعت الحياد التنافسي بين المستثمرين، مواصلا: «اليوم بنشوف تذليل لكل العقبات لاستكمال الجهود، وتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي قائم على الانتاج الزراعي والصناعي».

دعم الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص

وتابعن أنّ جولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى المدن الصناعية، كان لدعم الصناعات التي يقوم بها القطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه هي أبلغ رسالة أن الدولة تبذل كل جهدها لدعم القطاع لزيادة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، لسد احتياجات السوق المحلية، والتوجه بالفائض للسوق العالمي في شكل تصدير.