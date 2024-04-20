رئيس «صناعة الحبوب»: استقرار سعر الصرف ساهم في توفير السلع الأساسية

أعلن النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن استقرار سعر الصرف ساهم بشكل كبير في استقرار أسعار السلع الاستراتيجية، ومنها القمح، لافتا إلى أن سعر طن الدقيق خلال الفترة ما قبل عيد الفطر بشهر وصل إلى 21 ألف جنيه، وأنه تم عقد اجتماعات مع أعضاء غرفة صناعة الحبوب، وأصحاب المطاحن 72%، وتم التوافق على ألا يتعدى سعر طن الدقيق حاليا لـ16 ألف جنيه، بهدف توفير الخبز السياحي بأسعار مناسبة وأٌقل بنحو من 30% إلى 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي.

المساهمة في استقرار سعر الصرف وتوفير السلع وانخفاضها

ووجه «حسانين» الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللحكومة على الجهود المبذولة بهدف المساهمة في استقرار سعر الصرف والذي ساهم في توفير السلع الغذائية والأساسية وانخفاض أسعارها، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء والجهات المعنية من أجل التوافق على سعر الخبز السياحي بعد تراجع أسعار الدقيق.

كما تم عقد اجتماع مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بحضور رئيس الشعبة العامة للمخابز، وتم التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ1.5 جنيه بدلا من 2 جنيه و2.25 جنيه، و40 جراما بـ75 قرشًا بدلا من 125 قرشا، و25 جراما بـ50 قرشًا بدلا من 75 قرشًا، وبالنسبة للخبز الأفرنجي «الفينو» وزن 35 جراما بجنيه بدلا من 1.5 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه بدلا من 2.5 جنيه.

سعر طن الدقيق السياحي بـ16 ألف جنيه

وأكد رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، الالتزام بألا يتعدى سعر طن الدقيق السياحي استخراج 72% بـ16 ألف جنيه حاليا، مشيرًا إلى حرص غرفة صناعة الحبوب وأعضاء الغرفة من أصحاب المطاحن على تخفيض سعر الدقيق حيث أن ارتفاع أسعار المواد الخام، هو الذي ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام تنخفض المنتجات من الخبز، مؤكداً الالتزام بالأسعار التي تم الإعلان عنها، وتوفير الخبز السياحي للمواطنين بأسعار مناسبة.