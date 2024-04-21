سعر النحاس اليوم الأحد 21-4-2024 في الأسواق

سجل سعر النحاس اليوم الأحد 21-4-2024 ارتفاعا في الأسواق نظرًا لاستخدامه الكبير في العديد من الصناعات الحديثة النحاس بشكلٍ واسع، بما في ذلك صناعة الكهرباء والإلكترونيات والسيارات وصناعة البناء.

ويستخدم النحاس في صناعة العملات المعدنية والتماثيل والتحف الفنية، وسجل متوسط سعر الطن منه نحو 9925.26 دولار، أي ما يُعادل نحو 478 ألفًا و596 جنيهًا.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر النحاس اليوم في الأسواق، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن النحاس اليوم عالميا

سجل متوسط سعر طن النحاس نحو 9925.26 دولار عالميًا، أي بما يعادل حوالي 478 ألفا و596 جنيها للطن المتري، بحسب سعر صرف الدولار بالبنوك.

سعر كيلو النحاس اليوم في الأسواق

جاء متوسط سعر كيلو النحاس يتراح ما بين 478 و500 جنيه بالأسواق.

سعر كيلو النحاس الخردة اليوم بالأسواق

تختلف أسعار كيلو النحاس الخردة حسب نوع النحاس ودرجة نقائه وبشكل عام، تتراوح أسعار كيلو النحاس الخردة في مصر بين 200 و300 جنيه مصري.