سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم الجمعة 16-2-2024 في مصر

ارتفع سعر كيلو النحاس الأصفر في الأسواق نظرا لاستخدامه في صناعات الكابلات والأسلاك الكهربائية والأواني المنزلية، ليسجل سعر الطن المتري عالميا 8220 دولار، أي ما يعادل 254 ألفا و820 جنيها للطن المتري، بحسب سعر صرف الدولار بالبنوك المصرية.

سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم

سجل سعر كيلو النحاس اليوم في مصر أعلى قيمة له خلال الشهور الماضية، ليتراوح سعر كيلو النحاس الجديد بين 550 لـ590 جنيها، في حين يباع سعر النحاس الخردة بـ350 جنيها ليصل إلى 430 جنيها بحسب جودته ونقائه والمجالات المستخدم فيها.

ويتميز النحاس الأصفر بخصائص مختلفة، لكونه مزيجا بين النحاس والزنك، كما يُعرف كذلك باسم البرونز، ودائما ما يكون لونه أشبه بالذهب ومقاوم جيد للتآكل، ويستخدم في صناعة العديد من الأدوات والقطع المعدنية لمقاومته وصلابته، ويستخدم البرونز في صناعة الأدوات الطبوغرافية والأجهزة البصرية.