المخرجة هالة القوصي: منحة البطراوي صورت فيلم «شرق 12» في ظروف قاسية

تعيد المخرجة هالة القوصي التعاون مع الفنانة منحة البطراوي في فيلم «شرق 12»، المشارك في قسم نصف شهر المخرجين في الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، والذي تنطلق فعالياته مايو المقبل، وتجسد «البطراوي» شخصية الحكاءة «جلالة» ضمن أحداث الفيلم التي تدور في إطار ما بين الفنتازيا والكوميديا السوداء.

وكشفت المخرجة هالة القوصي أن منحة البطراوي هي أول من جاء في خاطرها عندما بدأت كتابة ملامح شخصية «جلالة»، قائلة: «منحة هي أول واحدة شفتها في خيالي عندما بدأت أفكر في شرق 12، وحولها رُسمت باقي الشخصيات، ومن أول لحظة واسمها جلالة».

هالة القوصي: منحة البطراوي تعرضت لكسر قبل تصوير فيلم «شرق 12»

وتابعت «القوصي»، خلال تدوينة كتبتها عبر حسابها على «فيسبوك»، قائلة «منحة مرت بظروف صحية سيئة، وآخرها قبل التصوير بـ8 شهور وقعت وانكسرت، وكانت فترة عصيبة لإني كنت متألمة لألم صديقتي، لكن برضه لإني مش شايفة في الدور أي حد غيرها. حلم إني أشوفها جلالة بيتدمر لكن الست القوية ألهمتنا كلنا وقامت وصورت في عز حر الصيف، وفي ظروف موقع تصوير أقل ما يقال عليها إنها قاسية جدا، احتضنت عمر وفايزة وطمأنتهم بوجودها وتألقت قدام أحمد كمال».

وأضافت مخرجة فيلم «شرق 12» في حديثها عن منحة البطراوي، «عمرها ما رفضت تجرب أو بخلت بتصوير، ودايما خارج صندوق توقعاتي، وتلمع أول ما الكاميرا تدور، وتفاجئنا كلنا بتماهي فائق مع الشخصية، منحة علمتني حاجات كتير عن علاقة المخرج بالممثل والصديق بصديقه، وعندها كتير لسه تعلمهولنا كلنا عن معنى المهنية الحقيقية وعن الشغف بالحياة».