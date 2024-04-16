الفيلم المصري «شرق 12» يشارك في «أسبوعي المخرجين» بمهرجان كان السينمائي

كشفت المخرجة هالة القوصي، مشاركة فيلمها الأحدث «شرق 12»، في قسم «أسبوعي المخرجين» في نسخته الـ56، ضمن فعاليات الدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 14 إلى 25 مايو المقبل، وفقا لما أعلنته عبر حسابها على «فيسبوك».

الفيلم من بطولة منحة البطراوي، وأحمد كمال، ويشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى.

تفاصيل فيلم شرق 12

وينتمي فيلم «شرق 12» لنوعية الكوميديا السوداء، إذ يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة في عالم مغلق خارج الزمن، يتمرد فيه الموسيقار الشاب عبده (عمر رزيق) على شوقي البهلوان (أحمد كمال) الذي يدير المكان بخليط من العبث والعنف، وجلالة الحكاءة (منحة البطراوي) التي تخفف عن الناس بحكايات خيالية عن البحر الذي لا يعرفه أحد، ويخطط عبده، مستعينا بموهبته، مع الشابة ننة (فايزة شامة) لكسر قبضة شوقي ونيل الحرية في عالم أرحب.

تفاصيل قسم أسبوعي المخرجين

تنطلق فعاليات القسم الموازي لمهرجان كان السينمائي، في الفترة من 15 إلى 23 مايو المقبل، يعرض خلالها 21 فيلما روائيا و10 أفلام قصيرة، ويفتتح القسم عروضه بالفيلم الأخير للمخرجة الراحلة صوفي فيليير، «This Life of Mine»، بطولة أنييس جاوي التي تلعب دور امرأة يبدأ إحساسها بذاتها في الانهيار عندما تبلغ 55 عامًا، وفقا لما نشره موقع «ديد لاين».

ويختتم عروض القسم، فيلم الكوميديا السوداء للمخرج الفرنسي جان كريستوف موريس «Plastic Guns»، وهو فيلم مستوحى من قصة حقيقية حول قضية رجل فرنسي تعتقله الشرطة لاعتقادها أنه رجل مطلوب بتهمة قتل زوجته وأطفاله.