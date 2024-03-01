مستشار الرئيس الفلسطيني: نواجه حربا شاملة على الدين والتاريخ

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن كل لحظة تمر يدفع الفلسطينيون دماءهم ثمنًا لهذه الحرب، ويواجهون حربًا شاملة وحرب إبادة جماعية، مشددًا على أن الجديد هو أن وزير بدولة الاحتلال الإسرائيلي أطلق اليوم تصريحًا عنصريًا قال فيه: إنه يجب محو شهر رمضان المبارك وإلغاؤه.

وأوضح «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج «مانشيت»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، أن وزير التراث الإسرائيلي دعا في السابق لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، مشددًا على أن فلسطين تواجه حربا شاملة على الدين والقيم والوجود الفلسطيني والتاريخ والجغرافيا معًا.

الاحتلال هو مَن سينتهي

وشدد على أن الذي سيزول ويُمحى ليس شهر رمضان أو الشعب الفلسطيني، فالاحتلال هو من سيزول، مؤكدًا أنه يجدد تأكيده على عدم الوثوق في وعود الإدارة الأمريكية، فواشنطن هي المسئولة عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ونوه بأن أمريكا استخدمت الفيتو 3 مرات لمنع وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أنه بكل وقاحة تتحدث أمريكا عن أن الوقت ليس مناسبا لوقف إطلاق النار، أمريكا تريد مزيدا من دماء الشعب الفلسطيني.