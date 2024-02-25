مستشار الرئيس الفلسطيني: المجتمع الدولي يقف عاجزا أمام الإبادة الجماعية في غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، إنَّ الشعب الفلسطيني يواجه حرب إبادة جماعية يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل.

ونقلت القناة الإخبارية عن «الهباش» قوله إن «العدوان الإسرائيلي تجاوز كل الأعراف، وتخطى القوانين الدولية»، كما أكد أن استمرار العجز الدولي عن إيقاف الحرب الإسرائيلية، سيؤدي إلى تفاقمها بأبشع صورة.