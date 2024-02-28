مستشار الرئيس الفلسطيني: لا نثق في وعود الإدارة الأمريكية

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، «إننا لا نثق بوعود الإدارة الأمريكية»، مؤكداً مسؤولية «واشنطن» عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما أفاد نبأ عاجل على «القاهرة الإخبارية».

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني: «أولويتنا الحالية حقن دماء الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفتح أفق سياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».

ويرى «الهباش» أنَّ «نتنياهو» لا يريد إيقاف الحرب بل يرغب في تنفيذ مخططه السياسي بفصل غزة عن الضفة لوقف إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعلم أن إيقاف الحرب على غزة سيؤدي إلى محاكمته ومحاسبته على الجرائم الإسرائيلية.

وتابع: «لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي».