«التضامن» توجه بسرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لدعم متضرري حريق أسوان

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تداعيات الحريق الذي نشب اليوم بمول تجارى في شارع أبطال التحرير بوسط أسوان، إذ أتت النيران على محتويات محلات المول، وتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، وجار حصر الخسائر في الممتلكات.

وفور وقوع الحادث تواصلت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ أسوان اللواء أشرف عطية؛ لمتابعة الحادث والذي تشير التقديرات الأولية إلى تضرر 65 محلا وشقتين، وإصابة 9 أفراد باختناقات دون وقوع خسائر في الأرواح.

سرعة الانتهاء من الأبحاث

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان محمد يوسف؛ بسرعة التوجه والتواجد في موقع الحادث، وكذلك لجنة الإغاثة بالمديرية والهلال الأحمر المصري لتقديم التدخلات اللازمة والوقوف على تداعيات الحادث وحصر الخسائر واتخاذ اللازم نحو سرعة الانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لسرعة دعم المتضررين وصرف المساعدات.