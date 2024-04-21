تفاصيل الحالة المرورية اليوم.. كثافات متقطعة في رمسيس وصلاح سالم

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي ودينا شرف، الحالة المرورية اليوم الأحد 21 أبريل 2024.

ويشهد شارع صلاح سالم في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق حتى الوصول إلى تقاطع كوبري أكتوبر، وهناك سنجد كثافات مرورية، وبعد تقاطع الكوبري سنجد أنّ الكثافات بدأت تقل بشكل تدريجي لكنها لن تختفي.

كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات المقبلة

وتبدأ الكثافات في الاختفاء عند محطة مترو الاستاد، ويشهد شارع الموسكي سيولة مرورية في الوقت الحالي، ويُتوقع أن يشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات المقبلة.

كثافات مرورية متقطعة على فترات

وبالنسبة لشارع رمسيس في اتجاه العباسية، فيشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات، والكثافات تبدأ من ميدان رمسيس وصولا إلى العباسية حتى شارع الخليفة المأمون في منطقة مصر الجديدة.