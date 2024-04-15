10 نصائح من «المرور» للسائقين في التقلبات الجوية: احذروا ركن سياراتكم أسفل الأشجار

حرصت الإدارة العامة للمرور على توجيه عدد من الإرشادات والنصائح لقائدي السيارات، لتجنب الحوادث خلال حالات انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب نشاط الرياح على بعض الطرق، وحرصا منها على السلامة العامة لقائدي السيارات والمواطنين على الطرق خلال تلك الحالات، نظرا للتحذيرات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

إرشادات إدارة المرور للسائقين

ووجّهت الإدارة العامة للمرور عبر موقعها الرسمي عدة نصائح وإرشادات للسائقين، لتجنب وقوع أي حوادث على الطرق خلال الرياح المثيرة للرمال والأتربة، كما يلي.

- تجنب قيادة المركبة بسرعة كبيرة.

- استخدام الإشارات في حالة الانحراف في الحارات المرورية.

- تشغيل مساحات المركبة.

- الحرص على وجود مساحة كافية بينك وبين المركبة أمامك.

- تشغيل مصابيح السيارة لرؤية الطريق أثناء القيادة.

- إغلاق نوافذ المركبة لمنع دخول الأتربة والرمال.

- تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- تجنب ركن المركبة أسفل اللافتات أو اللوحات الإعلانية على الطرق.

- تجنب ركن المركبة أسفل العقارات القديمة أو الأشجار.

- احذر التوقف المفاجئ بالمركبة كي لا تعرض المركبات المحيطة لأي حادث.