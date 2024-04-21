المشروع القومي للصوامع.. طريق مصر للحفاظ على أمنها الغذائي (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مصر تحافظ على أمنها الغذائي.. من خلال المشروع القومي للصوامع».

تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح

وجءا في التقرير: «أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتماما كبيرا بالمشروع القومي للصوامع الذي يمثل سلة غذاء المصريين، ويستهدف تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح، في وقت كانت تُهدر فيه كميات لا حصر لها بسبب سوء التخزين».

وتابع التقرير: «قبل عام 2014 كان القمح الذي يستخدم في إنتاج العيش المدعم يُهدر منه كميات كبيرة بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% بسبب سوء التخزين في الشون الترابية والأماكن المكشوفة التي تتعرض للأمطار والقوارض».

وأكمل: «بفضل توجيهات القيادة السياسية دشّنت وزارة التموين والتجارة الداخلية مشروعا قوميا لتحسين الوضع من خلال توسيع إنشاء صوامع حديثة تعمل بتقنيات متطورة لتخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز المدعم، كما طورت الشون الترابية وحولتها إلى شون حديثة ما أدى إلى الحفاظ على كميات كبيرة من القمح التي كانت تهدر في السابق».