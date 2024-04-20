«تموين الإسكندرية»: تذليل أي عقبات أمام توريد القمح إلى الصوامع وصرف المستحقات

تفقد المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين يتفقد أعمال لجان استلام وتوريد الأقماح المحلية، موجها بتذليل أي عقبات أمام عمليات التوريد وتسهيل إجراءات إستلام الموردين لمستحقاتهم المالية طبقا للقرارات و التعليمات المنظمة لهذا الشأن.

كما استمع أحمد إبراهيم، إلى شرح لمراحل أعمال اللجان المشكلة من عضو من مديرية التموين رئيسا و عضو من مديرية الزراعة، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من البورصة السلعية، وعضو من الجهة المسوقة وعضو من جمعية القبانية.

توفير الظروف المناسبة

وتابع وكيل تموين الإسكندرية استلام القمح المحلى ودخول الشاحنات ووزنها وعملية سحب العينات و تقريطها لمعرفة درجة التقاوي وأخذ عينات لمعرفة درجة الرطوبة بالجهاز المخصص لذلك ثم تفريغ الشحنات على النقرة لسحبها للتخزين داخل الخلايا التخزينية المجهزة لذلك، كذلك استمع لشرح عملية استلام القمح على لوحة التحكم الرئيسية بالصومعة ومتابعة الظروف المناسبة لتخزين الأقماح والتقليب والتهوية و درجات الرطوبة للمحافظة على الأقماح المخزنة

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