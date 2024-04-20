توريد القمح في 6 محافظات اليوم.. الشرقية تتصدر

أعلنت مديريات التموين في 6 محافظات، استمرار عملية توريد القمح 2024 في الصوامع والشون ومواقع التخزين المحددة، إذ وصلت كمية التوريد حتى الآن إلى أكثر من 30 ألف طن في المنيا والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية.

توريد القمح 2024 في المحافظات

ويستعرض التقرير استمرار عملية توريد القمح 2024 في المحافظات، والذي جاء كالآتي:

- محافظة المنيا: بلغ إجمالي ما تم توريده منذ بداية التوريد حتى اليوم 2848 طنا و177 كيلوجراما في نحو 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة لمحصول القمح الاستراتيجي.

- محافظة كفر الشيخ: تم تجهيز عدد من الصوامع من أجل استقبال توريد القمح وبلغت الكمية الموردة حتى الآن نحو 2600 طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، ضمن الجهات المسوقة للقمح لموسم 2024.

- محافظة القليوبية: جاء توريد القمح في القليوبية بنحو1766 طنا.

- محافظة البحيرة: وصلت كمية التوريد حتى الآن 984 طنا من القمح إلى شون وصوامع محافظة البحيرة، والتي بلغ عددها 37 صومعة في مختلف الأماكن بالبحيرة من إجمالي المساحة المنزرعة لهذا العام والتي تبلغ 290 ألفا و89 فدانا.

- محافظة الشرقية تم توريد 24093 طن قمح إلى 56 موقعا تخزينيا بنطاق المحافظة.

- محافظة الدقهلية: تم توريد 13868 طنا و553 كيلوجراما من القمح في جميع المواقع التخزينية بمختلف المراكز.

أسعار إردب القمح في المحافظات عند التوريد، جاءت كالآتي:

- سعر الإردب نقاوة 23.5 بـ2000 جنيه.

- الإردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها.

- الإردب درجة نقاوة 22.50 بـ1900 جنيه على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط.