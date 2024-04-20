️ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح إلى 20259 طنا بالدقهلية

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، ارتفاع حصيلة توريد محصول القمح موسم 2024 إلى 20259 طن قمح، في خامس أيام التوريد بمحافظة الدقهلية، في مختلف الصوامع والشون، وأماكن ومواقع التخزين المختلفة.

توريد القمح في الدقهلية

أكد «دايرة»، أن توريد القمح بدأ في الدقهلية وفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، من خلال فتح نقاط استلام القمح، لاستقبال القمح المحلي موسم 2024.

سعر أردب القمح

أشار إلى أن حصيلة التوريد اليوم، بلغت 20259 طنا و957 طنا من القمح، بجميع المواقع التخزينية بالمحافظة، وتم تحديد أسعار شراء القمح موسم 2024، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، سعر الأردب نقاوة 23.5 بـ2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيها، ودرجة نقاوة 22.50 بـ1900 جنيه، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط، ولا تقل عن درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأشار على حسن وكيل المديرية، إلى أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين، من أجل العمل على متابعة بدء موسم القمح حصاد 2024، وتذليل أي معوقات لهذا الموسم، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية وكل الجهات المشاركة.

صوامع ومواقع تخزين القمح بالدقهلية

ويجري توريد القمح في الدقهلية اليوم، في عدد من المواقع التخزينية، التي بلغت نحو 37 موقعا على مستوى المحافظة لاستقبال القمح موسم 2024.