«زراعة الفيوم»: التوسع في إنشاء الصوامع يحقق فوائد كبيرة للدولة

قال مدير الإدارة الزراعية في مركز طامية بمحافظة الفيوم، نصر شعبان، إن التوسع في إنشاء الصوامع يحقق فوائد كبيرة للدولة، موضحا أن الشون الترابية كانت عرضة للعصافير والقوارض والتسوس، أما الصوامع تمنع فساد القمح تماما، ولو حبة واحدة، وبالتالي فإن المحصول يجرى استهلاكه بالشكل الأمثل.

إنشاء صوامع تتكون من 12 خلية

وخلال تقرير عرضه برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أضاف شعبان أن مرحلة دراس القمح تأتي بعد مرحلة الحصاد، إذ يجرى فيها فصل غلة القمح عن القش.

وتابع: «من ضمن مميزات مركز طامية إنشاء صوامع تتكون من 12 خلية، كل خلية تستوعب 5 آلاف طن بإجمالي 60 ألف طن قمح».