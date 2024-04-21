«زراعة الشرقية»: 349 ألف فدان إجمالي المزروع من القمح في المحافظة

قال أشرف الدمرداش، مدير إدارة الإرشاد بمديرية الزراعة بالشرقية، إنّ القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية التي يتم زراعتها في الشرقية، بإجمالي مساحة 394 ألفا و146 فدانا حتى الآن على مستوى مراكز المحافظة.

وأضاف الدمرداش خلال تصريحات في تقرير ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أنّ مديرية الزراعة تتبع الخريطة الصنفية التي يتم تحديدها من مركز البحوث الزراعية وفقًا للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أنّ أهم الأصناف التي تُزرع في الشرقية «مصر 4، ومصر 3، وجيزة 171، وسدس 14».

وتابع: «بنختار زراعة الصنف على أساس التربة وعلى أساس سلوك المزارع، وفي عوامل إنتاج تتركز على عدة أشياء، أنّ طريقة الزراعة على مصاطب توفر من 25 إلى 30% من التقاوي والكيماوي والأسمدة والمياه، وعلى سبيل المثال فدان القمح يزرع بـ45 كيلو بطريقة المصاطب، أما بالطرق العادية يُزرع بـ60 كيلو».

وأردف: «نتجه للزراعة بالطرق الحديثة لتوفير التقاوي وزيادة الإنتاجية لأن الالتزام بحزمة التوصيات التي أطلقتها وزارة الزراعة، العائد هيكون على المُزارع وإحنا عايزين نحسن الدخل لتقليل فاتورة الاستيراد».