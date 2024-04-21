أمريكي يفوز بنصف مليون دولار في اليانصيب.. بطل فيلم كان تميمة حظه

شاهد رجل من مقاطعة جينيس بولاية ميشيجان الأمريكية، فيلمًا سينمائيًا ليلاحظ أن شخصية رئيسية تشبهه فازت بالجائزة الكبرى في اليانصيب، ليعتبرها إشارة لحظ سعيد ويقرر المشاركة وينجح في الفوز أيضًا، بحسب ما ذكرته شبكة «سي إن إن».

الشاب يفوز بنصف مليون دولار

وبعد مشاهدته لفيلم سينمائي حيث فاز البطل بالجائزة الكبرى في اليانصيب، أكد الرجل البالغ من العمر 26 عامًا أن الشبه الكبير بينه وبين البطل دفعه لاعتبار ذلك إشارة لشراء تذكرة يانصيب.

ووفقًا لـ«سي إن إن»، فإن الرجل الذي فضل عدم الكشف عن هويته، اقتنى تذكرة يانصيب بقيمة 5 دولارات تحمل الرقم الحظي 13 «لاكي نمبر 13».

وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، كان الشاب مع بعض الأصدقاء عندما قام بفحص التذكرة، وعندما اكتشف أنه فاز بمبلغ قدره 500 دولار ألف دولار، لم يصدق ما رأى واعتبره شيئًا مدهشًا.

مسابقة لاكي نمبر 13

وأراد التأكد من صحة ما رأى قبل مشاركة الخبر مع أصدقائه، لذلك دخل الحمام ليفحص التذكرة مرة أخرى، وبعد التأكد من فوزه، اتصل بصديقته ليخبرها بالأخبار السارة.

ووفقًا لتقرير «سي إن إن»، حقق المشاركون أكثر من 23 مليون دولار في الجوائز منذ إطلاق يانصيب «لاكي نمبر 13» في أبريل العام الماضي، حيث تتراوح قيمة الجوائز في هذه اليانصيب بين 5 دولارات ونصف مليون