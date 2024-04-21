7 معلومات عن كتيبة نتساح يهودا.. أمريكا تفرض عقوبات عليها للمرة الأولى

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات على كتيبة نتساح يهودا التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفي حالة تنفيذ هذا القرار، ستكون هذه المرة الأولى التي تتخذ فيها الولايات المتحدة مثل هذه الخطوة.

وكانت الكتيبة نتساح يهودا في قلب العديد من الخلافات المرتبطة بالتطرف اليميني، والعنف ضد الفلسطينيين، بما في ذلك وفاة عمر أسعد، الفلسطيني الأمريكي البالغ من العمر 78 عامًا، الذي توفي بعد اعتقاله، إذ جرى تقييد يديه، وتعصيب عينيه، وتركه في ظروف شبه متجمدة، ما أدى إلى وفاته.

ووفقًا لموقع أكسيوس الأمريكي، من المتوقع أن تمنع العقوبات نقل الأسلحة الأمريكية إلى وحدة المشاة اليهودية المتشددة بشكل كبير، كما ستمنع جنودها من التدريب مع القوات الأمريكية أو المشاركة في أي أنشطة ممولة من قبل الولايات المتحدة، وفقًا لقوانين ليهي.

ماهي كتيبة نتساح يهودا؟

1- وحدة نتساح يهودا هي جزء من لواء كفير التابع لقوات الدفاع الإسرائيلية.

2- نشأت الوحدة بهدف السماح للرجال اليهود الحريديم بالخدمة كجنود مقاتلين في الجيش الإسرائيلي، من خلال إنشاء بيئة ملائمة لمعتقداتهم الدينية.

3- تتمركز منطقة العمليات الرئيسية لوحدة نتساح يهودا في الضفة الغربية.

4- تأسست الكتيبة في عام 1999 بتشكيل يضم 30 جنديًا فقط. في عام 2009، ارتفع عدد أفراد الكتيبة إلى أكثر من 1000 جندي، ما جعلها كتيبة تعمل بكامل طاقتها.

5- تتمتع الكتيبة بنفس الوظائف والمهام التي تقوم بها أي وحدة قتالية في الجيش الإسرائيلي.

6- يستمر التدريب في الكتيبة لمدة خمسة أشهر من التدريب الأساسي، تليها ستة أشهر إضافية من التدريب المتقدم.

7- تتألف الكتيبة اليوم من حوالي 1000 جندي، بما في ذلك سريتان مكتملتان في التدريب، وسرية تبدأ الخدمة الفعلية.