شروط الحصول على بطاقة بنكية دولية.. اعرف الأوراق المطلوبة

يعد الحصول على بطاقة بنكية دولية أمرًا مهمًا للكثير من الأشخاص، حيث تتيح لهم القدرة على القيام بالمعاملات المالية عبر الإنترنت وفي الخارج بسهولة وأمان. ومع ذلك، هناك بعض الشروط التي يجب توفرها للحصول على بطاقة بنكية دولية.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية الشروط الواجب توافرها حتي يتم الحصول علي بطاقة بنكية دولية، وفقا لعدد من مواقع البنوك علي الإنترنت.

شروط الحصول علي بطاقة بنكية دولية

للحصول على بطاقة بنكية دولية، يجب توفير بعض الشروط وتقديم المستندات المطلوبة. إليك قائمة بالشروط والمستندات التي قد تحتاجها:

1. تقديم طلب فتح حساب: يجب عليك تقديم طلب لفتح حساب بنكي وإيداع رصيد افتتاحي بحد أدنى، وقد يتطلب البنك رصيدًا محددًا، مثل 50 دولارًا، أي بما يعادل ألفين و411 جنيها مصريا

2. مستند الهوية: يجب تقديم مستند هوية شخصية صالح وأصلي، ويمكن أن يكون ذلك عبارة عن بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر إذا كنت وافدًا.

3. نموذج طلب الخدمة: يجب ملء نموذج طلب الخدمة المقدم من البنك والتوقيع عليه، يحتوي هذا النموذج على معلومات شخصية وتفاصيل الحساب المطلوب.

4. رسوم إصدار البطاقة: قد يتطلب البنك دفع رسوم إصدار البطاقة. يجب التحقق من مبلغ هذه الرسوم قبل التقدم بالطلب.

مزايا البطاقة البنكية الدولية

تتمتع البطاقة بعدة مزايا مهمة ومفيدة للعملاء، ومن بين هذه المزايا:

1. استلام البطاقة فورًا: يمكنك الحصول على البطاقة في نفس اللحظة التي تتقدم بها بالطلب. هذا يعني أنه لا حاجة للانتظار طويلاً حتى تصل البطاقة إليك.

2. رسوم إصدار مخفضة: يتم تقديم البطاقة برسوم إصدار مخفضة، مما يعني أنك ستدفع مبلغًا معقولًا للحصول على البطاقة.

3. سهولة الحصول على البطاقة: يمكنك طلب البطاقة من أي فرع أو مكتب لبنكنا، مما يجعلها متاحة ومريحة للعملاء في جميع أنحاء البلاد.

4. تعبئة البطاقة في أي وقت: يمكنك إعادة تعبئة البطاقة بالمبلغ المطلوب عندما يكون الرصيد منخفضًا. هذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن نفاد الأموال أثناء التسوق أو السفر.