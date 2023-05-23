القبض على سارق بطاقة بنكية ومبلغ مالي من مسنة في الإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية، أنه فيما يتعلق بما تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، متضمنًا تعليقا مدعوما بصور ومقطع فيديو ادعت خلاله صاحبة الحساب، قيام شخص بسرقة بطاقة بنكية ومبلغ مالي من سيدة مسنة بأسلوب المُغافلة حال قيامها بعملية سحب أموال من ماكينة صراف آلي أمام أحد البنوك بمحافظة الإسكندرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك.

تبديل البطاقة البنكية الخاصة بسيدة

وقالت الوزارة، إنه بعد الفحص وإجراء التحريات توصلت الجهود إلى تحديد الشاكية «موظفة» مقيمة بدائرة قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، وتبين أنه بتاريخ 1 مايو الجاري، تبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية من والدة الشاكية، ربة منزل «مسنة»، مقيمة بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية بقيام أحد الأشخاص بمغافلتها وسرقة مبلغ مالي عن طريق تبديل البطاقة البنكية الخاصة بها بأخرى وتحريرها محضرا بالواقعة.

تحديد مرتكب الواقعة

وأوضحت وزارة الداخلية، أنه بإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفني جرى تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.