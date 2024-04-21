ضبط عاملين بتهمة إطلاق أعيرة نارية في قنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات، باستقبال عاملين مصابين بطلقات نارية ووفاة أحدهما، مقيمان بدائرة المركز.

وبسؤال شقيقة المتوفى اتهمت عاملين مقيمان بدائرة المركز بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم بمسكنه بندقية آلية وعدد من الطلقات، واتخذت الإجراءات القانونية.