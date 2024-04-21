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دراما المتحدة

ضبط عاملين بتهمة إطلاق أعيرة نارية في قنا

كتب:

محمد بركات
01:21 م | الأحد 21 أبريل 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا من أحد المستشفيات، باستقبال عاملين مصابين بطلقات نارية ووفاة أحدهما، مقيمان بدائرة المركز.

وبسؤال شقيقة المتوفى اتهمت عاملين مقيمان بدائرة المركز بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشد أحدهما عن السلاح المستخدم بمسكنه بندقية آلية وعدد من الطلقات، واتخذت الإجراءات القانونية.

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