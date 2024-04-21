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دراما المتحدة

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بـ20 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
01:23 م | الأحد 21 أبريل 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت وزارة الداخلية حملات مكثفة ضد مجرمي الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 20 مليون جنيه.

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