في ذكرى رحيله.. نصائح الأبنودي للمدخنين: بقيت بتنفس من خياشيمي

تحل اليوم الذكرى التاسعة لرحيل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم الموافق21 من أبريل عام 2015 عن عمر يناهز الـ77 عاماً، أجرى «الخال» أخر حوارته التليفزيونة قبل رحيله بأيام قليلة من داخل المستشفى التي كان يتلقى فيها العلاج، وكشف عن تفاصيل حالته الصحية وقتها.

الظهور الأخير ونصيحة للمدخنين

ظهر عبد الرحمن الأبنودي لأخر مرة على الشاشة، من خلال برنامج «هنا العاصمة» الذي كان من تقديم لميس الحديد، ووصف حالته الصحية في هذا الحوار قائلاً «أنا بلا رئة عايش زي السمك بتنفس من خياشيمي»، مؤكدا أنه أهمل في صحته بسبب الشراهة في التدخين، وكانت أخر نصائحه لمحبيه بضرورة الإقلاع عن التدخين.

علاقة وردة الجزائرية بمهر زوجته

وكشفت الإعلامية نهال كمال، أرملة عبد الرحمن الأبنودي عن المهر الذي قدمه لها عند زواجهم، إذ قدم لها أغنيتين من كلماته، قامت بغنائهما وردة الجزائرية، وهما طبعًا أحباب وقبل النهاردة، وفقاً لما ذكرته في مداخلة هاتفية في برنامج «العاشرة» عبر قناة إكسترا نيوز.

الميلاد والرحيل في نفس الشهر

ولد الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي في الـ11 من أبريل من عام 1938، كان الفارق الزمني بين الاحتفال بمولده ورحيله 10 أيام فقط،، رحل في الـ21 من الشهر نفسه، ودفن في مقبرته التي قام ببنائها في قرية الضبعية بمحافظة الإسماعيلية، التي قضى فيها أخر سنوات من حياته، بعد نصيحة الأطباء له بعد سوء حالة الرئة التي كان يعاني منها.

أشهر الأعمال في الشعر والغناء

ساهم عبد الرحمن الأبنودي في مشوار العديد من المطربين، في مقدمتهم عبد الحليم حافظ، وقدما سويا عددا من الأغاني أبرزها الهوى هوايا وعدى النهار، كما تعد السيرة الهلالية أشهر أعماله الشعرية.