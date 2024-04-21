كل ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفي 2024.. الموعد وكيفية تقديم الساعة

يستعد ملايين المصريين لتغيير ساعاتهم للعمل بالتوقيت الصيفي 2024، ابتداءً من الساعة الثانية عشر صباح الجمعة المقبل الموافق 26 أبريل، حيث يتساءل الكثيرون عن تفاصيل تطبيق التوقيت الصيفي وأهميته، وطريقة تقديم الساعة، خاصةً وأنه تقرر تطبيقه للعام الثاني تواليا بعد إلغاء العمل به لمدة 7 سنوات وتحديدا منذ 2016 وحتى 2023.

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي 2024 ومتى ينتهي؟ وفقا للقانون الذي أقره مجلس النواب، فإن العمل بالتوقيت الصيفي يبدأ في الثانية عشر من مساء آخر جمعة في شهر أبريل والتي ستوافق يوم 26 المقبل، وتقدم الساعة من 12 صباحا إلى الواحدة صباحا.

كل ما تريد معرفته عن التوقيت الصيفي 2024.. متى تتغير الساعة؟

وينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في الجمعة الأولى من شهر نوفمبر 2024، والتي ستوافق اليوم الأول من الشهر المحدد، إذ سيعود التوقيت الشتوي مجددا، ليتم تأخير الساعة من 12 صباحا لتصبح 11 مساءً.

ما الهدف من التوقيت الصيفي؟، بحسب القانون الذي أقره مجلس النواب، فإن الهدف الرئيسي للدولة من تطبيقه هو توفير مصادر الطاقة من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء، فضلا عن الغاز والبنزين والسولار، وهو ما يحدث مع زيادة ساعات النهار.

فوائد التوقيت الصيفي 2024

ما هي فوائد تطبيق التوقيت الصيفي 2024 عالميا؟ بحسب موقع «nationalgeographic»، فإن فوائد التوقيت الصيفي التي يجرى العمل به في العديد من دول العالم متعددة، والتي يأتي أبرزها:

1- توفير مصادر الطاقة وتقليل استهلاك الكهرباء.

2- ضمان وقت أطول للناس للبقاء خارج المنزل في ظل زيادة ساعات النهار، ما يشجعهم على ممارسة الرياضة على سبيل المثال، وهو ما يجعلهم أكثر نشاطا.

3- تقليل حوادث السيارات، إذ أن القيادة في النهار تكون أكثر أمانا.

4- فرصة للبشر للتعرض لأشعة الشمس ومن ثم الحصول على المصدر الأساسي لـ فيتامين د.

كيفية ضبط الساعة تزامنا مع التوقيت الصيفي

هل تتغير الساعة تلقائيا في الهواتف؟ بحسب إسلام غانم، خبير التكنولوجيا والمعلومات، في تصريحاته لـ«الوطن»، فإن ذلك يعود لنظام هاتف كل شخص أو ساعته الذكية، موضحا أن تفعيل الضبط التلقائي من خلال الإعدادات يجعل التوقيت يتغير بشكل تلقائي، أما في حالة الضبط اليدوي، فسيكون الشخص هو المسؤول عن تغيير الساعة تزامنا مع بدء التوقيت الصيفي.