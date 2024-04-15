بعد إلغائه 7 سنوات.. ما الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي خلال أيام؟

أيام قليلة تفصلنا عن تطبيق التوقيت الصيفي والعمل به في جميع أنحاء الجمهورية، اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري، والتي تُوافق يوم 26، ويستمر حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، والذي يُوافق يوم 31.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي

بدأت الدولة في تطبيق التوقيت الصيفي مجددًا، خلال فصل الصيف من كل عام بداية من العام الماضي، بعد إلغاء العمل به لمدة 7 سنوات، ليبدأ العمل به للعام الثاني على التوالي بعد عودة تطبيق القرار من جديد، وذلك وفقًا لقرار رئيس الجمهورية المنشور بالجريدة الرسمية.

وتهدف الدولة من خلال تطبيق التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وتوفير مصادر الطاقة خلال فترات الصيف البالغة 6 أشهر، إذ يجرى استغلال عدد ساعات النهار الطويل عن نهار الشتاء، وذلك في إطار اتجاهات الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء والبنزين والسولار والغاز.

نص القرار:

ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها الـ 15، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتصديق على القانون رقم 24 لسنة 2023، بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، وأقره مجلس النواب، جاء نصه كالتالي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية أبريل يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة».