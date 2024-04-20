بدء التوقيت الصيفي الجمعة المقبلة.. «الساعة 12 صباحا تصبح الواحدة»

7 أيام فقط تفصلنا عن بدء التوقيت الصيفي وتطبيقه تحقيقا لحزمة كبيرة من المزايا للمواطنين منها على سبيل المثال وليس الحصر ترشيد الاستهلاك، الأمر الذي يعود بالنفع على كثير من الخدمات التي يتلقاها المواطنون في مختلف محافظات الجمهورية.

التوقيت الصيفي

الجمعة الموافق 26 أبريل 2024، يبدأ التوقيت الصيفي في الساعة 12 منتصف ليلة، ويكون بتقديم الساعة 60 دقيقة كاملة، ليستمر إلى يوم 28 أكتوبر 2024، وبذلك تكون الساعة 12 صباحاً هي الواحدة.

وعدّد الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد جامعة 6 أكتوبر، مزايا تطبيق التوقيت الصيفي، موضحاً أن المزايا تعود على من المواطن والدولة، حيث يصاحبه ترشيد في أمور كثيرة منها الكهرباء، بالتزامن مع التحديات الجمة التي تواججها الكرة الأرضية من تغيرات مناخية.

مزايا التوقيت الصيفي

ونوه «شحاتة» في حديثه لـ «الوطن»، إلى أن النمو السكاني الكبير وتغيرات درجات الحرارة فرض عبئاً كبيراً على شبكات توزيع الكهرباء، وبالتالي فإن تطبيق التوقيت الصيفي سيكون له مردوداً إيجابياً على المرافق ككل، فمن المقرر تطبيقه على جميع المصانع والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ويترتب عليه ترشيد يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي استغلال عدد ساعات النهار التي تطول في الصيف عن الشتاء، وبالتالي هو ترشيد للطاقة واستغلالا لضوء النهار.