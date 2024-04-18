3 أشياء تطاردك بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. كيف تتخلص منها؟

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي، تسود أجواء من الترقب، فبينما ينتظر البعض بفارغ الصبر استثمار ساعات النهار الطويلة، يثير هذا التغيير مخاوف لدى البعض الآخر، خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي تطال مواعيد العمل والنوم، وتأثيرها على الجوانب كافة؛ فكيف تتفادى أزمة تغيير مواعيد النوم والعمل بعد تطبيق التوقيت الصيفي؟.

كيف تتفادى الأزمات المترتبة على تعديل الساعة؟

قد يشكل تعديل التوقيت وتقديمه لمدة 60 دقيقة حالة من الاضطراب في النوم للبعض، خاصة الذين يواجهون صعوبة في النوم، ما يسبب لهم شعورًا بالإرهاق والتعب خلال النهار، وبالتبعية يؤثر على التركيز والإنتاجية.

روشتة طبيب لتفادي الأرق بعد تغيير الساعة

يتحدث وليد هندي استشاري الطب النفسي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن تأثير تغيير الساعة على البعض، مشيرا إلى أنها في بعض الأحيان تؤثر بشكل مباشر على الحالة النفسية للبعض بسبب اضطرابات النوم التي تؤثر أيضًا على الأعصاب في بعض الوقت، وقد يصاحبها عصبيةً أو سرعة انفعال، إلى جانب الشعور بالقلق.

ومن أجل تفادي هذه الأعراض، ينصح بممارسة الرياضة بانتظام وقضاء الوقت الأكبر في الهواء الطلق، مع تناول نظام غذائي صحي، للتحكم في هذه المشاعر وتحسين المزاج، مع محاولة الاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلة نهاية الأسبوع.

ومن الضروري قراءة كتابًا قبل النوم، والاستماع إلى موسيقى هادئة، وتجنب استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل فترة وجيزة من النوم، كما يفضل ممارسة الرياضة بانتظام، مع تناول نظامًا غذائيًا صحيًا مع الكثير من الماء، والاهتمام بالتواصل الاجتماعي االذي يساعد على تقليل التوتر والقلق، ويُحسن من مزاجك، ما يساعد في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم.