600 محامٍ بقيادة جيل ديفير يسعون للدفاع دوليا عن أهل قطاع غزة

أوضح جيل ديفير المحامي الفرنسي، والمحلل السياسي، سبب مقولته «شعب غزة ليس لديكم جيش لذلك قررنا أن نكون جيشكم»، بأنّها رد على العنف الإسرائيلي المُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أنّنا في جريمة لا يمكن وصفها إلا بجريمة إبادة جماعية.

الجرائم على الأراضي الفلسطينية

وأكد خلال رسالة على الهواء مع الإعلاميين محمد جاد وشيرين غسان، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّه رتّب كل الإجراءات والأدلة التي تدل على وجود هذه الجرائم على الأراضي الفلسطينية، مواصلا: «وهي حركة تضامن موجوده لدعمهم، فكنا في البداية 300 محامٍ فقط الذي قدّموا الدعوة في نوفمبر الماضي، ولكننا اليوم وصلنا إلى 600 محامٍ».

وتابع: «قدمنا في نوفمبر الماضي شكوى ضد العنف الذي شهدته الأراضي الفلسطينية، الذي جعلنا أمام هذا العدد الكبير من القتلى، ونحن عازمين كمحاميين على العمل سويًا مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لجمع الشهادات والأدلة لتقديم الدعم للدولة الفلسطينية».

محكمة العدل الدولية تخص القضايا ما بين الدول

واستطرد: «محكمة العدل الدولية تخص القضايا ما بين الدول، وقد كان هناك دعوة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على الأعمال المُرتكبة من جانب إسرائيل على قطاع غزة، ولكن هذا لا يتشابه مع شكوى المحكمة الجنائية الدولية، فاليوم نتابع بقوة هذه الشكوى ضد القيادة الإسرائيلية كما أن هناك دعم من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا لإيقاف مثل هذه الجرائم».