عضو التحالف الوطني: قدمنا 113 شاحنة بـ181 مليون جنيه لتخفيف معاناة أهالي غزة

أكدت هبة راشد، المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنّ التحالف يواصل جهوده في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، لمساعدتهم على مواجهة وتحمُّل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الشهداء والمصابين.

المساعدات الإغاثية لغزة

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة مرسال، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لـ«الوطن»، إنّ جهود مرسال تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لقطاع غزة لتخفيف حدة المعاناة التي يعيشها أبناؤه، مؤكدة أنّ التحالف يواصل دعمه للفئات الأوْلى بالرعاية، فضلا عن دور «مرسال» في تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وخطة عمل المؤسسة خلال العام.

تفاصيل المساعدات الطبية لغزة

وأضافت راشد، أنّ المؤسسة كانت على رأس مؤسسات التحالف الوطني التي أسهمت في تقديم المساعدات والدعم لأهالي غزة منذ اللحظة الأولى، اذ أسهمت المؤسسة في إعداد القوافل الـ6 التي أرسلها التحالف بـ113 شاحنة مساعدات لغزة، بينها 43 شاحنة تشمل الشق الطبي بما يشمل «أدوية - مستلزمات طبية - مراتب طبية»، إضافة إلى 16 شاحنة مياه معدنية، و29 شاحنة مواد غذائية، و25 شاحنة تحتوى على بطاطين وملابس وأحذية ومشمع أمطار، بإجمالي تكلفة 181 مليون جنيه.