نصائح من «التعليم» للطلاب قبل امتحانات الترم الثاني: اهتم بنظامك الغذائي

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نصائح مهمة لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي للصف الثاني الثانوي، تزامناً مع انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع والمهام الأدائية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

نصائح مهمة للطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أنَّ هناك بعض النصائح التي يجب إتباعها قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024:-

- الاستعانة بالله والتوكل عليه والتوجه إليه بالدعاء بالتوفيق والنجاح وتيسير الأمور.

- الثقة بالنفس والقدرة على التفوق والتذكر ما درسته طوال العام وردد عبارات إيجابية لتحفزك الامتحان لأداء أفضل خلال الامتحانات.

- الحضور مبكرا للامتحان والاسترخاء والتنفس بعمق فهذا يساعد على التخفيف من التوتر وتهدئة الأعصاب.

- الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية المتاحة مثل بنك المعرفة والمنصات والقنوات التعليمية.

- الذهاب للنوم مبكرًا ليلة الامتحان ليكون ذهنك صافيًا وعقلك منظمًا وذاكرتك قادرة على التركيز واسترجاع المعلومات.

- اهتم بصحتك ونظامك الغذائي وتناول الطعام الصحي واحرص على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتك النفسية والجسدية.