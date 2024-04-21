«التعليم» تصدر 18 قرارا مهما قبل اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة

مع قرب موعد امتحانات الثانوية العامة 2024، اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة إجراءات استعدادا لعقد الامتحانات يوم 10 يونيو المقبل، بالمواد غير المضافة على المجموع، ويوم 22 بالمواد الأساسية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وأشارت الوزارة إلى أنه وفقا لموعد امتحانات الثانوية العامة 2024 بالجدول المعتمد من وزير التربية والتعليم، رضا حجازي، تستمر الامتحانات لمدة 40 يوما، وتنتهي يوم 20 يوليو.

وتشمل قرارات وإجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة 2024، الآتي:

- سحب امتحانات الثانوية العامة من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي، لضمان الجودة والدقة.

- تشكيل لجان من الخبراء، لاعتماد نموذج الإجابة.

- تصحيح إجابات أسئلة (البابل شيت) إلكترونيا.

- تصحيح إجابات الأسئلة المقالية من خلال إرسال صورة إجابة الطالب لاثنين من المعلمين، عبر التابلت الخاص بالمعلم.

- توزيع درجات إجابة الأسئلة المقالية على خطوات الإجابة، وليس على الإجابة النهائية فقط.

مكافأة وإجراءات حازمة وأجهزة تقنية حديثة

- صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين بأعمال امتحانات الثانوية العامة.

- اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

- التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان.

- استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات.

- منع اصطحاب المراقبين الهواتف المحمولة داخل اللجان.

- استخدام تقنيات حديثة يجرى تطبيقها هذا العام في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني.

- رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني على الفور، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.

- معاينة جميع لجان سير الامتحان، والتأكد من صلاحيتها، وأنها غير مدرجة بأعمال الصيانة.

- التأكد من وجود كاميرات داخل اللجان الفرعية، وإصلاح أي أعطال بها.

- تدريب أعضاء لجان الإدارة المكلفين للعمل داخل لجان سير الامتحانات على طبيعة عملهم داخل اللجان.

- حظر الندب المحلي تماما إلا عن طريق لجنة الإدارة.

- إعداد تقرير يومي بما يحدث في اللجنة من رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل لتقييم أدائهم.

- إعداد كشوف بأسماء وأرقام تليفونات الطلاب الراسبين، والتواصل معهم للحضور إلى لجنة النظام والمراقبة، لعمل استمارة التقدم.