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دراما المتحدة

المقررة الأممية لحقوق الإنسان بفلسطين تشيد بدور مصر في تقديم المساعدات

كتب:

منة شبانة
02:20 م | الأحد 21 أبريل 2024
المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين

المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين

عبّرت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأشادت «ألبانيز» بالدور المصري في تقديم وإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح وجهود الإنزال الجوي، مثمّنة الجهود المصرية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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بقلم منة شبانة