المقررة الأممية لحقوق الإنسان بفلسطين تشيد بدور مصر في تقديم المساعدات

عبّرت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين، عن أسفها واستنكارها لعدم قدرتها على القيام بزيارة ميدانية لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأشادت «ألبانيز» بالدور المصري في تقديم وإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح وجهود الإنزال الجوي، مثمّنة الجهود المصرية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.