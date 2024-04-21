رئيس «إرادة جيل» يشيد بخطة الحكومة لدعم الصادرات: نتاج الحوار الوطني

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا سياسيا، بالحزمة الجديدة لدعم الصادرات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعد تفقده لعدد من المشروعات في دمياط وبورسعيد أمس.

خطة الحكومة لدعم الصادرات

وقال النائب تيسير مطر، في بيان، اليوم الأحد، إن برنامج دعم الصادرات الذي أعلن عنه رئيس الوزراء والذي يستهدف الوصول بقيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030 جاء نتاج حوار كبير بين الحكومة ومجالس التصدير، وأيضا لجان الصناعة بمجلسي النواب والشيوخ ورجال التصدير، وأيضا نتاج للحوار الذي شهده الحوار الوطني، وقدم خلاله حزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب السياسية رؤية بشأن تشجيع الصادرات ودعمها.

ودعا النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل الى ضرورة تبني الحكومة لحزمة متكاملة لدعم الصادرات، وأن يكون هناك تصور كامل من جانب الحكومة بشأن هذا البرنامج، يعرض على مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا تتم مناقشته مع الأحزاب السياسية.