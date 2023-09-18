جامعة الدلتا التكنولوجية تُشارك في مؤتمر دعم وتنمية الصادرات المصرية

شارك الدكتور عربي السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، في فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الصادرات المصرية للدول الأفريقية وتشجيع الاستثمار في المنوفية، الذي ينظمه الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية الجديدة، تحت رعاية محافظ المنوفية، وجمعية مستثمري المنطقة الصناعية بقويسنا، وبمشاركة الجهات المعنية والداعمة للاستثمار، بمقر جمعية المستثمرين بمجموعة العربي للتجارة والصناعة.

جامعة الدلتا التكنولوجية

يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة المصرية بالنهوض بالصناعة لتصبح مصر من الدول الرائدة صناعيا في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال تعميق التصنيع المحلي والوطني، والتوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمكون التكنولوجي المرتفع، وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات العربية والأجنبية.

تناول فعاليات اللقاء تنمية الصادرات المصرية الى الدول الأفريقية، والاستفادة من أعمال وفعاليات منظمة الاتحاد العربي في نيروبي بكينيا، بحضور اللواء المهندس وليد هلال رئيس الجهاز الإداري وجمعية مستثمري المنطقة الصناعية، ومدير عام مكتب متابع الاستثمار بالمنوفية، ومدير جهاز تنمية المشروعات، وعدد من المستثمرين المهتمين بتنمية الصادرات.

من جانبه، قال الدكتور عربي كشك، رئيس الجامعة، إنّ الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المشاركة والتكامل والتعاون بين الجهات الأكاديمية والشركات والمؤسسات الصناعية المحيطة، تضمنت إنشاء برامج أكاديمية وتكنولوجية مع شركاء الصناعة تخدم الصناعة الوطنية، فضلا عن توفير فرص تدريب وتوظيف للطلاب، تلبية لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ودعا رئيس الجامعة المستثمرين في المنطقة الصناعية بقويسنا، أنّ جامعة الدلتا التكنولوجية ستكون مركزًا للبحث والتطوير لهم، وإيجاد الحلول للمشاكل الصناعية الموجودة عن طريق أبحاث أعضاء هيئة التدريس أو بمشروعات تخرج الطلاب.