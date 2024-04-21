محافظ المنوفية يشدد على سرعة انتهاء مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في أشمون

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لنهو كافة المشروعات المستهدفة ضمن البرنامج القومي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى مركزي أشمون والشهداء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ، ومدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالديوان العام، وممثلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ودار الهندسة، والشركات المنفذة.

تذليل العقبات أمام الشركات لتسريع معدلات الإنجاز

بدأ الاجتماع باستعراض بيان شامل لكل المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والطرق، وشدد المحافظ على المسؤولين بإزالة الملاحظات وتذليل العقبات أمام الشركات لتسريع معدلات الإنجاز.

كما وجه مسؤولي الشركة المصرية للاتصالات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الأعمال وخفض منسوب غرف الاتصالات بقرى ساحل الجوابر وكفر الجمالة وبشتامي في موعد أقصاه نهاية الأسبوع تمهيداً لأعمال الرصف.

الاستمرار في العمل ضمن المبادرة

وأشار محافظ المنوفية، إلى الاستمرار في دفع العمل بكل مشروعات المبادرة، فضلاً عن المتابعة اليومية والميدانية، كما ناقش بعض الملاحظات التي تعوق إجراءات التسليم بالمشروعات المنتهي تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لتلافيها؛ تمهيداً لدخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.