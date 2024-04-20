ضبط مصنع لإنتاج العقاقير البيطرية من مكونات مجهولة في المنوفية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص كائن بمحافظة المنوفية، لتصنيع وإنتاج العقاقير والأدوية البيطرية باستخدام مكونات ومواد مجهولة المصدر وبدون موافقة من الجهات المختصة وتدوين مواصفات قياسية على المنتج النهائي غير مطابقة لسلامة العقاقير والأدوية البيطرية.

امكن استهداف المصنع المُشار إليه وضبط (المدير المسئول - المدير التنفيذي)، وعُثر داخل المصنع على (869 عبوة أدوية وعقاقير بيطرية دون ترخيص وجميعها من مواد مجهولة المصدر - 375 كيلوجرام مادة خام لتصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية والمحظور تداولها - 3,620 طن مواد خام لتصنيع الأدوية والعقاقير البيطرية مجهولة المصدر وبدون ترخيص -2 طن منتج نهائي لمركزات أعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة منسوب إنتاجها لشركات كبرى - 15,5طن مواد خام تُستخدم في تصنيع وإنتاج مركزات الأعلاف الحيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها أو منشأها).