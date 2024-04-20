«حياة كريمة» تنشر جدول القوافل الطبية في 9 محافظات حتى نهاية الشهر

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على الارتقاء بحياة المواطن المصري، من خلال المشاريع والمبادرات المختلفة التي تطلقها، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتي تشمل العديد من القطاعات المختلفة، مثل التعليمي، والصحي، والتوعوي، وغيرها.

قوافل «حياة كريمة» الطبية

ونشرت مؤسسة «حياة كريمة»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، منشورا عبر سحابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، توضح خلاله جدول انطلاق القوافل الطبية التابعة للمباردة، التي تبدأ من اليوم السبت، وتستمر حتى نهاية الشهر.

وأوضحت «حياة كريمة»، أن القوافل الطبية التابعة، لها من المقرر أن تتواجد في 9 محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها تواجدت في الغربية اليوم، بقرية سعدون، التابعة لمركز قطور، ثم تطلق المبادرة قافلة أخرى في قرية كفر سالم بمركز بسيون يوم 23 أبريل.

وتتواجد القوافل أيضا اليوم في محافظة بني سويف، وتحديدا بقرية شنرا التابعة لمركز الفشن، وتستمر حتى غدا، وكذا محافظة البحيرة، في قرية طرابمبا التابعة لمركز دمنهور، وتستمر أيضا حتى غدا الأحد، وبعدها تطلق المؤسسة قافلة أخرى في يوم زاوية مبارك التابعة لمركز كوم حمادة يومي 22 و23 أبريل الجاري.

قوافل طبية في محافظات مصر

وتتوجه قوافل حياة كريمة الطبية إلى محافظة الاسماعيلية لخدمة أهالي مركز أبو صوير، يوم الاثنين المقبل، بعدها تصل إلى محافظة المنيا، تحديدا في قرية النصارية التابعة لمركز بي مزار، وذلك في يوم 23 أبريل، وتصل قوافل حياة كريمة الطبية إلى محافظة المنوفية، وتتواجد القوافل في قرية هورين التابعة لمركز بركة السبع يوم 24 أبريل، وتطلق حياة كريمة قافلة أخرى بالمنوفية، تحديدا في قرية طبلوها التابعة لمركز تلا يوم 25 من الشهر نفسه.

وتختتم حياة كريمة قوافلها الطبية لهذا الشهر في محافظتين، هما الجيزة وكفر الشيخ، ويأتي تواجد القوافل في تلك المحافظات سالفة الذكر على النحو التالي:

- محافظة الجيزة: تتواجد القوافل في قرية إمبابة التابعة لمركز إمبابة، يوم 24 أبريل.

- محافظة كفر الشيخ: تتواجد قوافل حياة كريمة في قرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا يوم 24 أبريل.