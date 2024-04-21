أشرف زكي: أحترم وسائل الإعلام.. وعدم استقبالهم في عزاء «السعدني» بناء على أسرة الراحل

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، كامل الاحترام والتقدير للصحفيين والإعلاميين، بعد قرار النقابة بعدم استقبال الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية لتغطية عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني.

وأكد زكي في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قرار عدم استقبال الصحفيين والإعلاميين في لتغطية العزاء، جاء بناء على رغبة أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، على أن يقتصر الحضور في العزاء على الأسرة والأصدقاء والزملاء من الوسط الفني.

مناشدة بمنع تغطية الاعلام لجنازة وعزاء المشاهير

ونشرت الفنانة سوسن بدر صورة من القرار عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وتفاعل عدد من الفنانين مع القرا، بينهم إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، فضلا عن الإعلامية بوسي شلبي، التي طالبت بتعميم القرار على أي عزاء أو جنازة للفنانين بشكل عام.

رحيل الفنان صلاح السعدني

وتوفي الفنان صلاح السعدني أول أمس عن عمر ناهز 81 عامًا، وقبل وفاته اختفى عن الوسط الفني نحو 11 عامًا، وكان آخر أعماله مسلسل القاصرات، وابتعد بعدها عن حضور أي فعاليات أو مناسبات فنية.