بدون عمليات.. نوع من المكسرات يساعدك على إنقاص الوزن والشعور بالشبع

إنقاص الوزن حلم يراود كثير من الناس، وتحقيقه أمر صعب المنال، ولكن هل تعلم أن هناك نوعًا من المكسرات يساعدك على الشعور بالشبع، ويعمل على إنقاص الوزن، دون اللجوء إلى عمليات جراحية أو ريجيم.

توصلت دراسة علمية من جامعة جنوب أستراليا، إلى فعالية أحد أنواع المكسرات في إنقاص الوزن، لأنه يعمل على تقليل الشهية، وذلك بتناول حوالي من 30-50 جراما منه، بحسب موقع «سكاي نيوز» العربية.

نوع من المكسرات يساعد على إنقاص الوزن

اللوز نوع من المكسرات يساعد على إنقاص الوزن، خاصة للأشخاص الذين يتناولونه كوجبة خفيفة وصحية بين الوجبات الرئيسية، حال رغبتهم في خفض معدل السعرات الحرارية في الجسم، وثبت أن اللوز يساعد على خفض الهرمونات المنظمة للشهية ما ينتج عنه تقليل كمية الطعام المتناول.

وعلق الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، في تصريحات لـ«الوطن»، بأن اللوز يحتوي على سعرات حرارية عالية، وذلك نتيجة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الدهون.

وتابع «الحوفي» أنه يمكن الاستفادة من تناول اللوز لتقليل الوزن، عبر تناول كمية حوالي ربع كيلو منه «30 جرام»، ما يساهم في دخول سعرات حرارية للجسم تقدر بـ170 سعرًا حراريًا.