مراسل «القاهرة الإخبارية»: 3600 شاحنة مساعدات وصلت غزة منذ مطلع أبريل الجاري

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح البري، إن 8 شاحنات محملة بالوقود وصلت إلى الأراضي الفلسطينية عبر المعبر، مؤكدا أن هذه الشاحنات لا تخضع لعمليات التدقيق والمراجعة.

وأضاف «عماد»، خلال رسالة على الهواء، أن مئات من الشاحنات التي كانت تصطف أمام معبر رفح، مرت خلال الطريق الحدودي، متجهة إلى منطقة العوجة لتخضع لعملية التدقيق والمراجعة، وبعد ذلك تعود مرة أخرى إلى منفذ رفح البري، لتواصل طريقها إلى الأراضي الفلسطينية، وهو أحد العراقيل التي فرضتها إسرائيل على آلية إنفاذ هذه المساعدات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية لا تزال تسخر كل الإمكانات لتسهيل إيصال هذه المساعدات، بالإضافة إلى الدفع بأعداد كبيرة من شاحنات المساعدات، ووصلت اليوم أعداد كبيرة منها، بالإضافة إلى مئات القوافل التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة، وسبق وقدم التحالف الوطني المصري الكثير من المساعدات.

وأكد عماد، أن مصر استطاعت خلال الفترة الماضية، تقديم ما يزيد من 80% المساعدات الإنسانية التي تدفقت بشكل كامل إلى قطاع غزة، وهذه الأرقام تعكس ما تقوم به مصر، لافتا إلى أن عدد شاحنات المساعدات التي وصلت غزة من 1 إبريل حتى السبت، تجاوزت 3600 شاحنة.