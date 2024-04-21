برنامج «السفيرة عزيزة» يحيي ذكرى وفاة سيد مكاوي وصلاح جاهين (فيديو)

أحيا برنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، ذكرى وفاة الموسيقار سيد مكاوي والشاعر صلاح جاهين.

أوضحت الإعلامية سالي شاهين، أن الشاعر صلاح جاهين رحل في 21 أبريل عام 1986، موضحة أن في نفس اليوم بعد 11 عاما رحل الملحن الموسيقار سيد مكاوي عام 1997.

بداية العلاقة بين الموسيقار مكاوي والشاعر صلاح شاهين

قالت «شاهين»، إن العلاقة التي ربطت مكاوي وجاهين بدأت بلقاء جمعهما على قهوة النشاط بحي المنيرة، موضحة أن جاهين كان يذهب بهدف البحث عن المطرب والملحن التي تذاع أغنيته دائما في الراديو «آخر حلاة مفيش كدا»، لافتة إلى أنها منذ هذا اليوم استمرت العلاقة بين الملحن مكاوي، والشاعر صلاح جاهين.

وأضافت أن أول عمل جمع صلاح جاهين ومكاوي، كان لحن مقدمة مسلسل الإذاعي «الولد الشقي»، المسلسل الذي كتبه الكاتب محمود السعدني، موضحة أن بعد هذا العمل قاما بابداع أعمال فنية رائعة تعيش في ذاكرة الفن المصري، من ضمن هذه الأعمال الفنية المتميزة أوبريت الليلة الكبيرة.