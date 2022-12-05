موعد معرض الكتاب 2023.. الشاعر صلاح جاهين شخصية الدورة المقبلة

معرض الكتاب 2023 من الأحداث الثقافية الضخمة والمهمة التي ينتظرها ملايين الأشخاص كل عام داخل مصر وخارجها، وعلى مدار 53 من النجاح حققها منذ انطلاقته الأولى في 1969، لذلك تواصل اللجنة العليا للمعرض برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة استعدادات الدورة المقبلة التي ستعقد تحت عنوان «الثقافة وبناء الوعي».

موعد معرض الكتاب 2023

وأعلنت اللجنة موعد معرض الكتاب 2023، بأنه سيكون في الفترة من 24 يناير إلى 4 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بجوار مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بمحور المشير طنطاوي ـ القاهرة الجديدة.

وتوافقت اللجنة على اختيار الشاعر صلاح جاهين شخصية الدورة المقبلة من المعرض، والكاتب كامل كيلاني شخصية معرض كتاب الطفل، وستحل المملكة الأردنية كضيف شرف الدورة.

يوم الافتتاح الرسمي لمعرض الكتاب

وطبقا لقرار وزارة الثقافة بشأن موعد معرض الكتاب 2023، سيكون يوم الافتتاح الرسمي للدورة الـ 54، يوم 24 يناير على أن يتم استقبال الجمهور ابتداء من يوم الأربعاء 25 يناير 2023، وذلك من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء، ما عدا الخميس والجمعة حتى التاسعة مساء.

و قبل موعد معرض الكتاب 2023، أعلنت وزيرة الثقافة تخفيض الزيادة التي جرى إقرارها من قبل بالنسبة للناشرين العرب المشاركين في المعرض، لتصبح 2% بدلًا من 5%، وللناشرين المصريين 5% بدلًا من 12.5 %، وذلك دعما لصناعة النشر في مصر والوطن العربي بشكل عام.