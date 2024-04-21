نقابة البيطريين تشكل هيئة مكتبها.. محمود حمدي وكيلا وكريم زكي أمينا

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن، النقيب العام، اليوم الأحد، جلسته الإجرائية لتشكيل هيئة المكتب للنقابة، وذلك عقب انتخابات النقيب العام والتجديد النصفي لمجلس النقابة.

مجلس إدارة النقابة العامة للأطباء البيطريين

وأسفرت الجلسة، عن انتخاب كل من: الدكتور محمود حمدي، وكيلاً للمجلس، الدكتور كريم زكي أمينًا عامًا، الدكتور شرف الدين فيصل أمينًا للصندوق، الدكتور أحمد عنتر أمينًا عامًا مساعدًا، الدكتور محمود عفيفي أمين الصندوق المساعد.

تشكيل اللجان النقابية

أمّا عن تشكيل اللجان النقابية، فقد جرى انتخاب كل من:

1- المركز العلمي: الدكتورة سارة عطا الله رئيسًا، الدكتور محمد الشاطبي مديرًا للمركز

2- الشكاوى والاقتراحات: الدكتور أحمد البنداري.

3- اللجنة الاجتماعية: الدكتور عبد العزيز الجوهري.

4- النقابات الفرعية: الدكتور رامى محمد فتحي.

5- سلامة الغذاء: الدكتور رامى محمد فتحي.

6- العلاج: الدكتور أحمد خيرى.

7- الإسكان: الدكتورة سمر الدسوقي.

8- حماية الحيوان: الدكتور طارق مسك.

9- المنشآت البيطرية: الدكتورة إيمان ماهر.

10- صندوق التكافل: الدكتور الحسيني عوض مديرًا، والدكتور أحمد حسين أمينًا للصندوق، والدكتور أحمد طنطاوي، والدكتور إيمان ماهر أعضاء.

11- النادي الاجتماعي: الدكتور هيثم الجنيدي رئيسًا، والدكتور شرف الدين فيصل، والدكتور أحمد البنداري، والدكتور رامي محمد فتحي، والدكتور أحمد عنتر، والدكتور أحمد حسين، والدكتور عبد العزيز الجوهري أعضاء.

12- أدوية وشركات: الدكتور جمال شمس.

13- التحاليل الطبية: الدكتورة سارة عطا الله.

14- الشباب : الدكتور أيمن حلمي.

15- الثقافية: الدكتورة سمر الدسوقي.

16- التكنولوجيا والمعلومات: الدكتور طارق مسك.