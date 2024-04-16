«الأطباء البيطريين»: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الكيانات الوهمية

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، اتخاذ الإجراءات القانونية إيزاء ما أثير بشأن إحدى الأكاديميات مجهولة الهوية بتدريب غير البيطريين في مجال التمريض البيطري في محافظة الدقهلية بما يخالف قانون مزاولة مهنة الطب البيطري.

مواجهة الكيانات الوهمية

وأصدرت نقابة البيطريين بيانا، أشارت فيه إلى تأكيد الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، أنه تم التنسيق الكامل مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالدقهلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة مثل هذه الكيانات الوهمية الدخيلة على مهنة الطب البيطري، لردع كل من تسول له نفسه المساس بمهنة الطب البيطري والتلاعب بالمواطنين وشباب الخريجين، لاسيما أنه لا يوجد ما يسمى بمهنة التمريض البيطري، كما أن مثل تلك الكيانات ليست جهة رسمية لتدريب الأطباء البيطريين.

النقابة تثمن جهود مجلس النقابة الفرعية

وتابع بيان البيطريين أن النقابة تثمن وتدعم النقابة العامة جهود وتحركات مجلس النقابة الفرعية بالدقهلية، التي ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور للتصدي لتلك الكيانات الوهمية.

وحذر النقابة العامة للأطباء البيطريين من الانسياق خلف تلك الكيانات والإعلانات الوهمية، مطالبة بسرعة إخطار النقابة العامة على الفور لاتخاذ اللازم، في حال رصد مثل تلك الحالات.