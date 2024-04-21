«إكسترا نيوز»: إرسال 3305 شاحنات مصرية لمساعدات غزة خلال 21 يوما

قال مراسل قناة «إكسترا نيوز» إبراهيم عزت، إن مصر أرسلت أكثر من 3305 شاحنات مصرية لمساعدات غزة خلال 21 يوما، موضحا أنها تمكنت من الدخول عبر معبر رفح للأشقاء الفلسطينين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.

«حياة كريمة» تقدم مئات الآلاف من الشحنات الإنسانية

وأضاف أن «حياة كريمة» قدمت مئات الآلاف من الشحنات، وهي إحدى المؤسسات التي اعتادت تقديم يدي العون والمساعدة، لرفع العبء والمعاناة على الأهالي من الشعب الفلسطيني، موضحة أن هذه الشحنات تحتوي على آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية الغذائية، والاحتياجات المعيشية مثل المراتب والبطاطين، بالإضافة إلى المستلزمات الطبية، وقافلة متكاملة وجهتها مؤسسة حياة كريمة للأشقاء الفلسطينيين.

معبر رفح يستقبل المصابين

وأضاف مراسل إكسترا نيوز أن معبر رفح يقدم خدمات أخرى خلال الـ6 أشهر الماضية، مشيرا إلى أن معبر رفح يستقبل المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية في محافظة شمال سيناء والقاهرة، تحديدا لتلقي العلاج.